Knapp 200 Fans feiern am Neustädter Platz den 2:0-Erfolg der deutschen Elf gegen Ungarn bei der Europameisterschaft. Warum der Grad der Hochstimmung noch ausbaufähig ist. Auf ein Neues am Sonntag gegen die Schweiz.

Köthen/MZ. - Dienstagabend, 20 Minuten noch bis zum Anpfiff des EM-Vorrundenspiels der deutschen Fußballer gegen Ungarn. Die letzten Regentropfen über dem Neustädter Platz in Köthen verziehen sich, die Interessenten für das Public Viewing der Firma Megaton und des Brauhauses Köthen kommen in vielen kleinen Gruppen in den Hinterhof, während die Veranstalter noch einmal die Runde machen und die 23 Biertische samt Bänken sowie die sechs runden Stehtische trocken wischen. Auch die ersten Tröten der Fans sind zu hören. Die drei Polizeibeamten im hinteren Teil des Hofes haben gegen den Ablauf nichts einzuwenden.