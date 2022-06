Klassik, Punkrock, Energie: EnviaM feiert in Köthen Geburtstag

Mit gleich drei verschiedenen Events feiert EnviaM in Köthen das eigene Jubiläum: Am Freitag geht es um Musik, am Samstag steht dann das Unternehmen selbst im Vordergrund.

Köthen/MZ - Zu ihrem 20. Geburtstag macht sich die Envia Mitteldeutsche Energie AG ein ganz besonderes Geschenk: Denn am 17. und 18. Juni lädt der Chemnitzer Stromanbieter zu drei Veranstaltungen ein, die beide in der Umgebung des Köthener Schlosses stattfinden.

Am Freitag richtet der Energieversorger gleich zwei verschiedene Musikwettbewerbe aus, am Samstag stellt sich das Unternehmen beim sogenannten „Energieerlebnistag“ dann selbst ins Rampenlicht. Die wichtigsten Infos zu allen Veranstaltungen finden Sie hier.

1 Was passiert am Freitag – und wann?

Am Freitag, 17. Juni, haben Musikliebhaberinnen und -liebhaber die Qual der Wahl: Möchten Sie lieber den Klängen Klassischer Musik lauschen, oder eher zu Pop- und Rockmusik tanzen? Beides gibt es an diesem Tag nämlich live rund um das Köthener Schloss.

2 Rock und Klassik: Geht das überhaupt zusammen?

Darüber haben sich schon viele Menschen den Kopf zerbrochen – und wahrscheinlich ist das am Ende einfach eine Geschmacksfrage. Zumindest am Freitag ist sie jedoch auch gar nicht so sehr von Bedeutung, denn Rock und Klassik teilen sich auf zwei unterschiedliche Veranstaltungen auf.

3 Wo und wann spielt die Klassische Musik?

Zum Einen findet am Freitag der diesjährige Landeswettbewerb Sachsen-Anhalt der Reihe „EnviaM – Musik aus Kommunen“ statt, bei dem sich sieben Nachwuchsensembles in Klassischer Musik messen. Das Ensemble, das in Köthen den Sieg davonträgt, zieht damit das Ticket für das große Finale, das am 12. November in der Oper Chemnitz stattfinden wird, wo sich die Landessieger aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zum musikalischen Schlagabtausch begegnen.

Neben Geldpreisen winken für den Gesamtsieg Workshops mit Musikerinnen und Musikern des MDR- Sinfonieorchesters und -Rundfunkchores. Los geht’s um 14.30 Uhr in der Musikschule Johann Sebastian Bach, die Preisverleihung beginnt um 18.30 Uhr.4 Und wo gibt’s die elektrischen Gitarren?

Und wo gibt's die elektrischen Gitarren?

Ebenfalls der Nachwuchsförderung verschrieben ist der Wettbewerb „Bands on Stage“, der am Freitag auf einer Open Air-Bühne im Schlosspark stattfindet. Los geht auch dieser um 14.30 Uhr. Mit diesem Wettbewerb, so vermeldet es die EnviaM, erweitere man die eigene „Musikförderung um die Sparte Rock/Pop.“

Sieben Nachwuchsbands aus Sachsen und Sachsen-Anhalt sollen am Freitag in Köthen ihr Können unter Beweis stellen. Darunter sind auch zwei Bands aus der Bachstadt selbst, nämlich „Wasted“ (siehe Porträt in der MZ vom 14. Juni) und „Sewing Machine“.

5 Was soll dann am Samstag noch kommen?

Der sogenannte „Energieerlebnistag“. Der werde von 10 bis 17 Uhr im Schlosspark stattfinden, informiert die EnviaM. Hier wolle man „die Vielfalt der Unternehmensgruppe“ präsentieren. Vor allem wird es wohl auf die Präsentation von Technik hinauslaufen. Angekündigt sind unter anderem ein Hubsteiger und eine mobile Netzersatzanlage, aber auch eine Drohne und eine Virtual-Reality-Brille sollen zum Ausprobieren bereitstellen – letztere, um damit „eine virtuelle Muffenmontage“ durchzuführen.

6 Klassik, Rock, Technologie – und was kostet der Spaß?

Hängt ganz davon ab, wer fragt. Für Besucherinnen und Besucher sind die Veranstaltungen am Freitag und Samstag sämtlich umsonst. In welche Unkosten sich dagegen die EnviaM in Zeiten gestiegener Strompreise gestürzt hat, blieb auf MZ-Nachfrage unbeantwortet.