Annett Hädicke ist dankbar, dass ihr Sohn Philipp bei der Kinderfeuerwehr in Görzig dabei sein darf. Der Elfjährige sitzt seit seiner Geburt im Rollstuhl, doch das spielt hier keine Rolle. Und das tut allen gut.

Normalität in schwieriger Situation

Jann schiebt seinen Freund Philipp – begleitet von Feuerwehrmann Swen Meyer – an das Ende des Parcours, wo die beiden Jungen gefragt sind.

Görzig. Als Philipp am Samstagmorgen aufwacht, steht fest: Das wird ein guter Tag. Schließlich darf der Junge nach einer kleinen Sommerpause und Urlaub mit den Eltern wieder zur Feuerwehr. „Das ist genau sein Ding. Er ist total integriert und hat einfach nur Spaß“, weiß Annett Hädicke, die alle 14 Tage eine halbe Autostunde von Libbesdorf nach Görzig in Kauf nimmt, damit Philipp dabei sein kann. „Für mein Kind mache ich das gern“, sagt sie und sucht sich am Rande des Feuerwehrgerätehauses ein schattiges Plätzchen.