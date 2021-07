Kinder nehmen farbenfrohen Abschied aus der Kita Fernsdorf

Bevor sie in die Schule kommen, hinterlassen die Großen der Kita Fernsdorf noch ihre Spuren an der Fassade des Gebäudes. Die Idee dazu hatten Eltern.

Fernsdorf/MZ - Sich mit dem Pinsel in großen Schwingen an der Wand verewigen - die meisten Kinder würden wohl ein heftiges Donnerwetter riskieren, wenn sie das im eigenen Kinderzimmer machen würden. Für die Großen der Kita „Kinderglück Prosigk“ im Ortsteil Fernsdorf der Stadt Südliches Anhalt galt das zu Beginn dieser Woche nicht.

Denn bevor sie in ein paar Wochen in die Schule kommen, konnten sie sich noch an der Fassade ihres Kindergartens künstlerisch austoben.

Die Eltern der Vorschulkinder schenkten der Kita nun zum Abschied die Neugestaltung der Wände

Die sah vorher einfach weiß aus, erzählt Leiterin Andrea Jahn. Dieses Weiß war bestimmt nicht schlecht, aber schon ein bisschen langweilig. Die Eltern der Vorschulkinder schenkten der Kita nun zum Abschied die Neugestaltung der Wände. „So eine Aktion ist absolutes Neuland für uns. Aber ich finde die Idee ganz, ganz toll“, sagt Andrea Jahn. Im Morgenkreis haben die Zuckertütenkinder besprochen, was gemacht werden soll. Und sie sind erkennbar Feuer und Flamme, sobald sie die Farben sehen.

Weil die sechsjährigen Jungen und Mädchen aber nicht einfach drauflos pinseln können, sondern das alles schon etwas Struktur braucht, ist Christian Naumann in die Kita gekommen. Der Leipziger Künstler, der aus Oschatz stammt, hatte anfangs schon ein paar Wolken und blauen Himmel an die Wand gebracht - als Grundlage. Dazu einen großen Regenbogen, noch einen Heißluftballon und darunter eine sattgrüne Wiese. Bloß: Wer oder was soll alles auf der Wiese stehen oder darüber durch die Lüfte fliegen?

Die Kinder sollen gezielt gestalten, sich Gedanken machen über Motive und die dann auch bis zum Ende umsetzen

Die Kinder malen dazu, was sie wollen: Schmetterlinge, Blumen, Pferde oder einen Drachen, bekannt aus einem Kinderfilm. Dabei kann der ein oder andere Klecks auch mal auf der Kleidung landen, aber dafür haben die Knirpse ja Malerkittel an. Und im Dreckigwerden liegt ja manchmal auch der Spaß.

Zwei Tage sind für die Aktion eingeplant. Und Christian Naumann, genannt Chico, ist durchaus dafür, dass nicht einfach drauflos gemalt wird. Die Kinder sollen gezielt gestalten, sich Gedanken machen über Motive und die dann auch bis zum Ende umsetzen. Er ist ein Bekannter einiger Eltern, kam so zum Projekt in Fernsdorf. Was auch gut passt, denn die Leidenschaft des 35-Jährigen ist die Kunst. Unter dem Namen „Funky Monkey“ ist er unter anderem auf Light Painting, quasi das Malen mit Licht spezialisiert. Darunter versteht man eine Art Fotografie-Technik.

„Wir sind eher wie eine große Familie“

Sieben Zuckertütenkinder werden aus der Fernsdorfer Kita bald in die Grundschule geschickt. „Für unsere kleine Einrichtung ist das schon ziemlich viel“, sagt Andrea Jahn, Insgesamt gibt es dort 31 Kinder. Sie kommen aus Fernsdorf, Prosigk oder auch Weißandt-Gölzau. „Wir sind eher wie eine große Familie.“

Wenn die Kinder in ein, zwei Jahren an der Kita vorbei kommen, sollen sie sagen können: Schau, das hab ich gemalt. Wobei sie sich durchaus vorstellen könnte, das kleine Kunstwerk mit künftigen Jahrgängen noch etwas auszudehnen und zu verändern, so Andrea Jahn.

Mehr zu Christian Naumann unter www.funkymonkey.ink