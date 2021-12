„Kinder helfen Kindern“: Über 200 Pakete gehen von Köthen in Richtung Balkan

Köthen/MZ - Ob Kleidung, Kuscheltiere, Stifte oder Hygieneartikel: Über 200 Päckchen mit nützlichen und schönen Dingen sind von Köthen aus auf die Reise gegangen, um Kindern zu helfen und ihnen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten.

Im Rahmen der Aktion „Kinder helfen Kindern“ sind die Geschenke bereits vor gut zwei Wochen aus der Bachstadt abtransportiert worden, wie Johannes Köhler vom Adra-Shop in der Leipziger Straße berichtet. Dort waren die insgesamt 209 Pakete gesammelt worden, die Jungen und Mädchen in ärmeren Ländern zugute kommen sollen. Die evangelische Grundschule und der evangelische Kindergarten hätten sich an der Aktion zum Beispiel besonders beteiligt, sagt Johannes Köhler.

Der Anhänger für den Transport sei von Hagebau bereitgestellt worden. Von Köthen aus seien die Pakete zunächst in eine Art Zentrallager an der Theologischen Hochschule ins Friedensau gebracht worden. Von dort aus wurden sie weiter verteilt, die Fahrt ging in Richtung Balkan. Auf die Nachricht, wo genau die Köthener Pakete schließlich verteilt wurden, warte er noch, so Köhler. Sicherlich aber würden Kinder in Rumänien und Bulgarien beschenkt werden.

Erfreulicherweise habe sich die Zahl der Geschenke in den vergangenen Jahren leicht erhöht, fügt er an. 2019 wurden 130 Pakete abgegeben, 2020 waren es 194, nun ist die 200er-Marke geschafft. Die Aktion „Kinder helfen Kindern“ wird von der Hilfsorganisation Adra jedes Jahr veranstaltet.