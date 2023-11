Kinder aus Kita, Hort und Grundschule sammeln für Gleichaltrige in Not

Köthen/MZ. - In den letzten Jahren kam Johannes Köhler immer mit seinem alten Benz vorgefahren, um die Pakete abzuholen. Dieses Mal schob sich der Leiter der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten mit einem anderen Auto samt Anhänger durch die Fußgängerzone der Halleschen Straße zur Sammelstelle. Zum Glück muss man sagen, denn ohne diesen wäre es dieses Mal richtig eng geworden, die Pakete mit nur einer Tour vom Naturalis-Laden in der Wallstraße in den Adra-Shop zu bringen. Denn im Vergleich zu den 94 Paketen der Adra-Aktion „Kinder helfen Kindern“ im Vorjahr kamen in diesem Jahr 120 Kartons zusammen, die die Kinder aus der Kindertagesstätte „Guter Hirte“ und der Evangelischen Grundschule Köthen sowie dem Hort in Wulfen gepackt hatten.