Köthen/MZ. - „Fröhliche Weihnacht überall“ hieß es dieser Tage im städtischen Pflegeheim „Am Lutzepark“ in Köthen. Die Stimmen der Heimbewohner füllten den Saal, als Frank Werner mit seinem Mikro und seiner Gitarre festliche Lieder anstimmte. Der Musiker aus Lochau hat es geschafft, dass auch mit über 80 Jahren kräftig mitgesungen, ja sogar mitgetanzt wurde. An diesem Tag blieb der ein oder andere Rollator in der Ecke stehen. Der letzte Monat im Jahr ist in vielen Köthener Pflegeeinrichtungen immer etwas ganz Besonderes.

