Köthen/MZ. - Unter anderem wegen Urkundenfälschung und wegen des Fahrens ohne Führerschein muss sich der 19-jährige Fahrer eines VW verantworten.

Die Polizei war am Freitag, 18. Oktober, gegen 22.45 Uhr auf den Golf aufmerksam geworden. Dieser hatte zunächst die B6n befahren und wurde anschließend in der Lelitzer Straße in Köthen angehalten. Bei der Verkehrskontrolle konnte der junge Mann am Lenker keine Fahrerlaubnis vorweisen. Weiterhin waren die Kennzeichen nicht auf den VW Golf zugelassen und die daran angebrachten TÜV- und Stempelplaketten augenscheinlich selbst an die Kennzeichentafeln geklebt. Eine Überprüfung des Autos ergab, dass dieses seit geraumer Zeit nicht mehr zugelassen war.

Der VW Golf wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt und abgeschleppt. Weiterhin reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv, weshalb sich der 19-Jährige noch einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.