Windräder in der Stadt Südliches Anhalt Kehrtwende zu Windgebiet bei Piethen: Stadtrat entscheidet anders als noch vor einem halben Jahr

Nachdem es im Sommer 2025 keine Mehrheit dafür gegeben hatte, beschäftigte sich der Stadtrat Südliches Anhalt nun erneut mit einem Beschluss zu einem möglichen Windeignungsgebiet in Piethen. Worum es dabei ging und warum die Stadt nicht das letzte Wort hat.