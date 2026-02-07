weather regen
  4. Windräder in der Stadt Südliches Anhalt: Kehrtwende zu Windgebiet bei Piethen: Stadtrat entscheidet anders als noch vor einem halben Jahr

Nachdem es im Sommer 2025 keine Mehrheit dafür gegeben hatte, beschäftigte sich der Stadtrat Südliches Anhalt nun erneut mit einem Beschluss zu einem möglichen Windeignungsgebiet in Piethen. Worum es dabei ging und warum die Stadt nicht das letzte Wort hat.

Von Doreen Hoyer 07.02.2026, 13:45
Kern des Antrags war der Wunsch, Angaben zu einem möglichen Windeignungsgebiet bei Piethen zu streichen.
Südliches Anhalt/MZ. - Wenn ein Beschlussvorschlag im Stadtrat keine Mehrheit bekommt, ist er damit nicht gestorben: Nach sechs Monaten ist ein zweiter Anlauf möglich.