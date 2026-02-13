Das Köthener Ordnungsamt hat Knöllchen verteilt, obwohl die Kehrmaschine wegen Schnee gar nicht gefahren ist. Was die Stadt dazu erklärt – und wie ein Rechtsanwalt die Sache beurteilt.

Kehrmaschine war im Schneechaos gar nicht unterwegs - Strafzettel sorgt in Köthen für großen Frust

Köthen/MZ. - Sebastian Beutler ist sauer und hat seinem Ärger mit dem Foto dieses Berichts vor einigen Tagen bei Facebook Luft gemacht. „Gestern hat das Ordnungsamt Knöllchen in der Hohenköthener Straße verteilt, weil die Kehrmaschine in der Straße nicht kehren kann – wegen der Autos. Die Kehrmaschine ist nur nicht gefahren.“