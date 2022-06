Ministerin Hüskens beim Spatenstich Kaum Bauarbeiter seit Dezember vor Ort - So geht es an der Hohen Brücke in Köthen weiter

Die Anschlussarbeiten an der Hohen Brücke in Köthen sollen in der nächsten Woche starten. Warum ein Ende der 22 Millionen Euro teuren Baumaßnahme aber noch lange nicht absehbar ist.