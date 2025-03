Der Karnevalsumzug am Rosenmontag kann in Köthen nur unter hohen Auflagen stattfindet. „Diese Dimension haben wir uns nicht vorstellen können“, sagt Senatspräsident Mormann - und fordert eine langfristige Lösung.

Arbeiter vom TSK Truck Service platzieren am Freitag Betonblocksteine auf einer Grünanlage an der Bahnhofskreuzung.

Köthen/MZ. - Die Pressestelle der Stadt hat am Freitag eine Mail von Ordnungsamtsleiter Steffen Globig verschickt. Unter dem Betreff „Informationen zum Rosenmontagsumzug“ erklärt Globig in 20 Sätzen, was die Besucher am Montag, 3. März, in Köthen erwartet, wenn der 2,2 Kilometer lange Zug mit insgesamt 104 Gruppen um 11.11 Uhr startet..