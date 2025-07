Levy Finn Rieck (23) trägt sich am 17. Juli im Beisein von Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) in das „Goldene Buch“ der Stadt Köthen ein.

Köthen/MZ. - Der Eintrag des E-Sportlers Levy Finn Rieck (23) in das „Goldene Buch“ der Stadt löste verschiedene Reaktionen aus. Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim (Die Linke) drückte es in ihrer Laudatio am 17. Juli so aus: „Levy leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Köthen insbesondere bei jungen Menschen in ein positives Licht gerückt wird und an Bekanntheit gewinnt.“