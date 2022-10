Jana Kurde aus Elsnigk spielte für die deutsche Nationalmannschaft bei der Hockey-WM in Kapstadt

Jana Kurde vom Osternienburger Hockeyclub ist als Spielerin der deutschen Nationalmannschaft bei der Hockey-Weltmeisterschaft in Südafrika dabei. Ihr Team belegte den dritten Platz in der Altersklasse Ü45.

Elsnigk/Kapstadt/MZ - Seit ihrer Jugend hat Jana Kurde einen großen Traum: einmal für die Hockey-Nationalmannschaft spielen. Dieser Traum hat sich erfüllt. 2019 stand die Spielerin des Osternienburger Hockeyclubs „Schwarz-Weiß“ für Deutschland bei der Europameisterschaft in Rotterdam auf dem Feld und jetzt bei der Weltmeisterschaft in Kapstadt.

Vor einigen Tagen kehrte die Elsnigkerin zurück von ihrer Reise nach Südafrika. Doch so richtig in Worte fassen kann sie ihre Eindrücke noch nicht. „Ich bin überwältigt“, sagt sie. Von diesem Teamgefühl. Von dieser Kulisse. Von diesem Wetteifer. Die deutsche Nationalmannschaft holte in der Altersklasse Ü45 die Bronzemedaille.

Jana Kurde spielt Hockey seit der Grundschule

Hockey spielt Jana Kurde seit ihrem siebten Lebensjahr. „Osternienburg war schon immer die Hochburg des Hockeys“, sagt sie. Als die Mutter einer Mitschülerin für den Hockeyverein warb, wollte die Elsnigkerin den Sport einfach mal ausprobieren. „Seit 1984 bin ich Mitglied im Osternienburger Hockeyclub und stetig auf dem Platz. Ich habe im Sturm angefangen, im Alter wechselte ich in die Verteidigung.“ Bei der Weltmeisterschaft spielte sie wieder im Sturm.

In ihrem Verein spielt Jana Kurde in der Eltern- und Seniorenabteilung, gelegentlich bei den Damen. 2019 bekam sie die Chance, bei der deutschen Nationalmannschaft dabei zu sein. Im Frühjahr war das erste Treffen, im Sommer die Europameisterschaft in Rotterdam.

Für die Weltmeisterschaft 2020 in Kapstadt sollte die Elsnigkerin erneut in das Trikot der Nationalmannschaft schlüpfen. Die Corona-Pandemie machte den Sportlerinnen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Die WM wurde verschoben.

„Ich hatte zu DDR-Zeiten den Traum, in der Nationalmannschaft zu spielen“, erzählt Jana Kurde. „Für mich kam die Wende zu einem ungünstigen Zeitpunkt.“ Der Sprung in die Nationalmannschaft war bereits zum Greifen nah. Nun jedoch sah sich die Spielerin des Osternienburger Hockeyclubs neuen Konkurrentinnen gegenüber. Es waren Spielerinnen, die zu dieser Zeit ganz andere Trainingsbedingungen hatten. Ihr Traum platzte.

Halbfinale war Ziel der Mannschaft

Ihn jetzt leben zu können, freut die 48-Jährige umso mehr. „Man hat gesehen, dass jede das gleiche Ziel verfolgt hat“, sagt Jana Kurde über ihre Teamkolleginnen. „Wir wollten ins Halbfinale.“ Und sie schafften es ins Halbfinale.

Die deutsche Nationalmannschaft ging als Sieger aus den Gruppenspielen der Altersklasse Ü45 hervor. „Das erste Spiel war Aufregung pur“, sagt Jana Kurde. Ihre Mannschaft führte 2:0 gegen Südafrika und legte damit einen gelungenen Auftakt hin. Das Team gewann 4:1 gegen Spanien, 1:0 gegen England und 1:0 gegen die Niederlande. Lediglich im Gruppenspiel gegen Argentinien musste sich die Mannschaft mit 0:4 geschlagen geben.

Neben ihrer Bronzemedaille – die übrigens aus Holz ist – nahm Jana Kurde dieses Mannschaftsfoto als Erinnerung an die WM mit. Foto: Nationalmannschaft

Das Halbfinale gegen England verloren die deutschen Spielerinnen mit 2:1. Im kleinen Finale gegen die Niederlande gewann die Mannschaft mit 2:1. Die Argentinierinnen wurden Weltmeister, die Engländerinnen holten sich den zweiten Platz.

Spielerin schwärmt vom tollen Mannschaftsgefühl

„Mein Traum ist in Erfüllung gegangen“, sagt die 48-Jährige glücklich. Ihr schönstes Erlebnis in Kapstadt? Es fällt ihr schwer, sich festzulegen. Sie schwärmt vom tollen Mannschaftsgefühl, dem Zusammenhalt der Spielerinnen, die hunderte Kilometer voneinander entfernt leben und für dieses Ereignis zusammenkommen. Sie erzählt von der Eröffnungsfeier, von gemeinsamen Ausflügen.

Nächstes Jahr könnte Jana Kurde bereits ihren nächsten Einsatz als Spielerin der deutschen Nationalmannschaft haben. Dann ist Europameisterschaft.