Am 11. Januar sollte in Köthen ein Konzert der Band „Cashbags“ stattfinden. Es wurde kurzfristig abgesagt. Nun hat der damalige Veranstalter die Reißleine gezogen.

Nach ausgefallenem „Cashbags“-Konzert in Köthen - Schlechte Nachrichten für alle Ticketkäufer

Der Veranstalter des „The Cashbags-Konzerts in Köthen musste Insolvenz anmelden

Köthen/Braunschweig/MZ. - „Paulis – Das Veranstaltungsbüro“ ist offenbar insolvent. Das ist eine schlechte Nachricht für alle Kunden, die für das Konzert der Band „The Cashbags“ am 11. Januar in Köthen Tickets gekauft hatten. Das Konzert fiel aus, Kunden wollten sich beim Veranstalter ihr Geld zurückholen – doch der reagierte in den meisten Fällen nicht oder verwies auf Ausweichtermine, die dann auch nicht stattfanden. Nun scheint auch klar, warum.