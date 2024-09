Seit über einem Jahr wird an der neuen Turnhalle „Völkerfreundschaft“ in Köthen gebaut. Die Kosten haben sich verdoppelt. Wann wieder Sport unterricht werden kann, steht in den Sternen.

Köthen/MZ. - Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld und seine Schulen – allein das ist schon ein Thema für sich, wenn man nur an bauliche Zustände und den Digitalpakt denkt. Aber zu Schulen mit mehreren hundert Kindern gehören in der Regel auch funktionsfähige Sporthallen. Und da hat der Landkreis auch zwei gravierende Probleme. Die Fertigstellung des Ersatzneubaus der Turnhalle „Völkerfreundschaft“ in Köthen zieht sich immer weiter hinaus, weil verschiedene Vergaben von Leistungen aufgehoben und wieder neu ausgeschrieben werden mussten. Hinzu kamen Lieferprobleme. Den Zustand der Sporthalle in Wolfen-Krondorf bezeichnete Landrat Andy Grabner (CDU) zuletzt mit den Worten „abreißen und neu bauen“.