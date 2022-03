In Großwülknitz gefunden: „Koffer“ ist eine feuerfeste Box - Polizei sucht weiter nach Eigentümer

Polizei sucht in ihrer Fahndungsmeldung nach einem Hartschalenkoffer - was nicht stimmt.

Großwülknitz/Köthen/MZ - Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld sucht zwei Wochen nach dem Fund einer feuerfesten Dokumentenbox nach dessen Eigentümer. Solche Spezialkoffer dienen dazu, Wertpapiere, Geld und Speichermedien wie zum Beispiel USB-Sticks zu schützen.

Das von einem Anwohner am 24. Februar nahe der Kirche in Großwülknitz gefundene Modell aus Polymer-Kunststoff soll den Inhalt vor Feuer schützen, wobei die Box eine halbe Stunde Temperaturen von über 800 Grad widerstehen soll.

Auch vor Nässe sei der Inhalt geschützt, selbst wenn die Box 24 Stunden unter Wasser liege, so der Hersteller. Während die Umstände also nicht dafür sprechen, dass hier ein Reisender sein Gepäck vergessen hat, sucht die Polizei in der Meldung vom Donnerstag nicht nach einer Dokumentenbox, sondern nach einem „Hartschalenkoffer mit Griff“, wobei auf die Aufschrift „First Alert“ hingewiesen wurde.

Einbrüche im Kreisgebiet, bei denen eine Dokumentenbox erbeutet wurde, habe es nicht gegeben

Hätten die Beamten die umgekehrte Bildersuche im Internet genutzt und das Foto zum Beispiel bei Google hochgeladen, wären sie über optisch ähnliche Motive zu Fotos gelangt, die Dokumentenboxen zeigen (englisch „portable safe“ oder „safety box“) – also mitnichten „Hartschalenkoffer“.

Noch besser als bei Google funktioniert die Rückwärtssuche mithilfe der russischen Suchmaschine Yandex. Die meldet nach dem Hochladen: Das Foto scheint einen „first alert safe“ zu zeigen.

Einbrüche im Kreisgebiet, bei denen eine Dokumentenbox erbeutet wurde, habe es nicht gegeben, sagte Polizeisprecherin Astrid Kuchta auf Nachfrage der MZ. „Wir konnten den Gegenstand keiner Straftat zuordnen.“ Die Ermittlungen seien nicht abgeschlossen, die Suche mithilfe der Medien sei ein Ansatz. Dass die Polizei den Koffer nicht geöffnet habe, liege daran, dass er eine Fundsache sei und keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstelle.

Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld bittet unter der Telefonnummer 03496/4260 oder per Mail an efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de um Angaben, die zum Eigentümer oder den Umstände des Verlusts führen können.