In Garten in Wörbzig mit Luftgewehr hantiert - 53-jährige Frau wird leicht am Kopf verletzt

Wörbzig/MZ. - In einem Fall von fahrlässiger Körperverletzung ermittelt die Köthener Polizei. Nach Angaben der Ermittler hatten zwei 56 und 40 Jahre alte Männer am Himmelfahrtsdonnerstag, 9. Mai, gegen 15 Uhr in einem Gartengrundstück in der Wörbziger Hauptstraße mit Luftgewehren hantiert.

In diesem Zusammenhang wurde eine 53-jährige Frau leicht am Kopf verletzt. Die Frau wurde durch Rettungskräfte zur medizinischen Erstversorgung in ein Klinikum verbracht. Die genauen Umstände zum Tathergang sind derzeit noch unklar. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden eingeleitet.