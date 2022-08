Im Schlosspark in Köthen ist im August wieder Open-Air-Kino angesagt

Im Schlosspark in Köthen startet wieder das Open-Air-Kino. Auf einer 16 Quadratmeter großen LED-Wand gibt es zahlreiche Filme zu sehen.

Das Open-Air-Kino findet auf der Wiese am Dürerbundhaus statt.

Köthen/MZ - Kinostimmung kommt auch dieses Jahr wieder im Schlosspark in Köthen auf. Am Samstag, 13. August, veranstaltet das Trafo-Projekt „Neue Kulturen des Miteinanders – Ein Schloss als Schlüssel zur Region“ in Kooperation mit Megaton Veranstaltungstechnik wieder ein Open-Air-Kino auf der Wiese hinter dem Dürerbundhaus.

Ab 15.30 Uhr flimmert auf der 16 Quadratmeter großen LED-Wand die Neuverfilmung des Disney-Klassikers „Der König der Löwen“ für kinobegeisterte Kinder und Jugendliche. Ab 19 Uhr wird „Rocketman“ gezeigt, die oscarprämierte Filmbiografie über den britischen Sänger und Komponisten Elton John.

„Zur Kindervorstellung wird außerdem der Eiswagen des Eisladens am Kugelbrunnen im Schlosspark erwartet“

Picknickdecken und Stühle werden zur Verfügung gestellt. Die Besucherinnen und Besucher des Open-Air-Kinos können aber natürlich auch ihre eigenen Sitzgelegenheiten mitbringen und es sich damit auf der Wiese gemütlich machen. Das „Schlosskaffee“ verkauft Getränke.

Auch Popcorn gibt es, denn das gehört bei Kinobesuchen einfach dazu. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Köthen Energie bereiten die süße Knabberei am Dürerbundhaus frisch zu. „Zur Kindervorstellung wird außerdem der Eiswagen des Eisladens am Kugelbrunnen im Schlosspark erwartet“, teilen die Veranstalter mit. Der Eintritt zu den Vorstellungen ist nach dem Prinzip „zahl, was du möchtest“ geregelt.

Zu finden ist das Dürerbundhaus in der Theaterstraße 12 in Köthen.