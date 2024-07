Zum Stadtfest in Aken am Samstag, 17. August, soll die Bahnstrecke Köthen - Aken wieder belebt werden. Vor welchen Herausforderungen die Organisatoren stehen.

Aken/Köthen/MZ. - „Die etwas Älteren unter uns werden sich noch erinnern; es gab eine Zeit, in der man von Köthen nach Aken und zurück mit dem Zug fahren konnte“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins Eisenbahnfreunde Aken. Zum Stadtfest in Aken am Samstag, 17. August, solle diese Zeit für einen Tag lebendig werden.

„Die Eisenbahnfreunde Aken haben hierfür einen Triebwagen der Baureihe 172 bestellt. Bahnfans ist dieses Fahrzeug besser bekannt unter dem Spitznamen ,Ferkeltaxe’ oder auch ,Blutblase’ wegen seiner zu Reichsbahnzeigen roten Farbgebung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Zum Stadtfest werde ein Wagenpaar im Mintgrün erwartet, so wie es bis zum Jahr 2000 auf der Strecke im planmäßigen Dienst verkehrt sei. Zum Stadtfest in Aken am 17. August würden fünf Zugpaare in der Zeit von 9.30 Uhr (ab Köthen) bis 22 (ab Aken) verkehren. Die aktuellen Fahrzeiten würden auf der Webseite des Vereins sowie auf Aushängen in Aken am Bahnhof publiziert.

„Wer noch einmal unsere Strecke bereisen möchte, sollte sich diese Möglichkeit nicht nehmen lassen. Wegen ständig steigender Trassen- und Treibstoffkosten und regional nicht verfügbarer Fahrzeuge wird es immer schwieriger, solche Fahrten zu vernünftigen Preisen anzubieten“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die einfache Fahrt für Erwachsene von Köthen nach Aken koste sechs Euro, für Kinder bis 10 Jahre müssten drei Euro gezahlt werden. Die Mitnahme von Fahrrädern und Kinderwagen könne nicht gewährleistet werden.

Weil der Güterverkehr zum Hafen Aken gesunken sei, habe sich der Zustand der Strecke verschlechtert. Der Verein hofft, dass sich das angesichts der von der Regierung kolportierten Verkehrswende ändert.

Abfahrzeiten gibt es auf der Webseite eisenbahnfreunde-aken.de