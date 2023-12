Werkschau bis 21. Januar Im Dürerbundhaus in Köthen mit dem Halli spazieren gehen - Künstler Steffen Fischer stellt Arbeiten aus

In seiner Werkschau „Halli und seine Freunde“ im Dürerbundhaus in Köthen gibt Steffen Fischer einen Einblick in seine Arbeit aus zwölf Jahren. Das größte Werk ist sein fünf Meter langer Fürstenzug.