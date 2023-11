Wer will, kann künftig mit dem ICE von Köthen ohne Umsteigen bis an die Ostsee fahren. Dafür muss man allerdings früh aufstehen.

Köthen/MZ - Frühaufsteher können ab Dezember mit dem Intercity Express (ICE) nonstop von Köthen bis an die Ostsee fahren. Das ist eine Folge des Fahrplanwechsels der Deutschen Bahn am 10. Dezember.

ICE wird später im Jahr durch IC ersetzt

Wer dann morgens um 8.25 Uhr in den ICE 2238 steigt, kann um 12.14 Uhr in Warnemünde aussteigen. Aufgrund von Bauarbeiten musste man 2022 dafür am Rostocker Hauptbahnhof in den Bus umsteigen. Dadurch dauerte die Fahrt knapp 20 Minuten länger.

Der ICE fährt allerdings nur noch bis Februar, ab März wird wieder ein normaler Intercity (IC) auf der Strecke eingesetzt. Die gute Nachricht: Auch dieser IC 2238 ist wie vor 2022 in weniger als vier Stunden an der Ostsee. Allerdings bleibt es auch hier bei der einmaligen umsteigefreien Verbindung pro Tag.

Weitere Direktverbindung am Wochenende von Halle nach Rügen

Beide Züge halten zwischenzeitlich auch in Halle, Magdeburg und Stendal. Nach einem Bericht des MDR sind Baustellen für den zwischenzeitlichen Einsatz des ICE verantwortlich.

Der Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn findet jedes Jahr Mitte Dezember statt und bringt mehr oder weniger große Veränderungen im täglichen Zugverkehr mit sich.