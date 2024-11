Dubai-Schokolade ist auch in Köthen gefragt. Während einige Läden noch darauf warten, kann die Süßigkeit in einem Kiosk schon gekauft werden.

Im Kiosk in der Bernburger Straße in Köthen wird Dubai-Schokolade als Tafel und Riegel verkauft.

Köthen/MZ. - Keine Schokolade dürfte derzeit so gefragt sein wie Dubai-Schokolade, die Vollmilchkreation mit Pistaziencreme und Engelshaar genannten Teigfäden. In einigen Städten sollen Menschen stundenlang für diese Süßigkeit angestanden haben. Und das, obwohl ihr Preis deutlich höher liegt als für eine herkömmliche Tafel Schokolade.

Der Hype um die Schokolade hat auch Köthen erreicht. Seit ungefähr zwei Wochen fragen Kunden der Kaffeerösterei Hannemann täglich nach, ob es welche gibt. Bislang musste das Team um Inhaber Torsten Vogel die Suchenden enttäuschen, denn bei seinen Lieferanten gibt es die Schokolade derzeit nicht.

Pistaziencreme ist ausverkauft

Was es aber gab, war Pistaziencreme. Die Kaffeerösterei in der Schalaunischen Straße hat diese bislang als Aufstrich verkauft. Der ist mittlerweile jedoch ausverkauft. „Viele wollen die Schokolade selbst machen“, erzählt Verkäuferin Susanne Körnicke. Und dafür braucht es Pistaziencreme.

Auch beim Café Schmidt Confiserie gegenüber gehen Kunden auf der Suche nach Dubai-Schokolade im Moment noch leer aus. Inhaber Sven Schmidt ist dran, damit sich das ändert. „Die Schokolade wurde schon sehr oft nachgefragt“, erzählt er. „Aber man kommt da ganz schwer ran.“

Den Hype um die Schokolade nachvollziehen kann er nicht. „Sie schmeckt nicht schlecht. Es ist eine ganz edle Schokolade“, räumt er ein. „Aber ich muss sagen, da kann ich mir auch ,Kinder Bueno’ holen, denn das schmeckt genauso.“

E-Center wartet auf Schokolade

Im Internet hat er seine Dubai-Schokolade bestellt. „Und für einen ganz kleinen Riegel schon acht Euro bezahlt.“ Für sich würde er keine mehr kaufen, für seine Kunden gern. „Die Leute wollen die Schokolade.“ Einige seien bereit, dafür 30 Euro auszugeben. „Wir sind dran.“

Und wie sieht es im E-Center in der Langenfelder Straße in Köthen aus? Inhaberin Katja Stenschke bittet die Kunden um etwas Geduld. „Bestellt ist die Schokolade, aber noch nicht da.“

Den Trend mitmachen wollte sie anfangs nicht. „Da regen sich die Leute über Butter auf, die zwei Euro noch was kostet, wobei der Bauer sicherlich nicht mehr verdient als vorher“, begründet Katja Stenschke ihre Zurückhaltung. „Und jetzt verkaufe ich Schokolade für acht oder 15 Euro.“

Am Ende jedoch hat die Inhaberin des E-Centers nachgegeben. „Das ist wie jeder Trend“, vermutet sie. „Das läuft zwei Monate und dann ist das wieder verpufft.“ Zwei Kartons mit Dubai-Schokolade bekommt das E-Center geliefert. „Mehr gibt es dann auch nicht.“ 7,99 Euro soll die Tafel kosten.

Gefragte Riegel im Kiosk

Der Kiosk in der Bernburger Straße in Köthen verkauft die begehrte Schokolade bereits – den Riegel für 3,50 Euro, die Tafel für 6,90 Euro. „Jeden Tag kommen Leute und fragen danach“, erzählt Mitarbeiter Amon Heinisch. Etliche Riegel und Tafeln wurden schon verkauft. Das überrascht ihn nicht. „Ich bin nicht der große Schokoladen-Fan“, verrät er. „Aber ich finde sie auch lecker.“

Dass Kunden bereit sind, so viel für Schokolade auszugeben, während an anderer Stelle über gestiegene Preise geschimpft wird, verblüfft Katja Stenschke vom E-Center in Köthen. „Da hat jemand eine gute Geschäftsidee gehabt“, bringt es Torsten Vogel von der Kaffeerösterei Hannemann auf den Punkt.