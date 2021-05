Hundetrainerin erklärt, wie die richtige Erziehung funktioniert

Köthen - Hündin Layla ist die Aufregung auf die Schnauze geschrieben. Mit aller Kraft stemmt sich der junge Hund gegen die Leine, die Vorderbeine baumeln in der Luft, der Schweif wedelt im Turbotakt. Hinter der Hündin mit dem schwarz-weißen Gesicht hängt mit einem Meter Abstand Besitzer Frank an der Leine. Energisch kratzt Layla an den Hosenbeinen von Carola Schulze. Hach, wie süß! Doch die Hundetrainerin zieht die Augenbrauen zusammen. „Na, das fängt ja schon gut an.“

Ort des Geschehens: eine eingezäunte Wiese an einer einsamen Landstraße bei Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld). Hier empfängt die Hundetrainerin an diesem Mittag Besitzer Frank mit seiner Layla. Es ist ihre erste Stunde bei Schulze. Layla ist vier Monate alt, vor sechs Wochen hat der Ende-50-Jährige sich die Australian-Shepherd-Hündin - eine Hütehunderasse - zugelegt.

In der Pandemie verbringe er mehr Zeit zuhause, sagt der Besitzer. Layla soll sie versüßen. Doch im Griff hat Frank seinen Welpen noch nicht. „Sie will jeden anspringen. Was soll ich machen?“

Hundetrainerin Carola Schulze: „Dackelblick können sie alle“

Ein typischer Fall für Hundetrainerin Schulze. In der Pandemie erhalte sie etwa doppelt so viele Anfragen wie üblich, erzählt die 53-Jährige. Beißen, an der Leine ziehen, das Haus auf den Kopf stellen - die Problem-Palette ist vielseitig. Sie sagt: Schuld ist immer der Mensch. Häufig unterschätzten die Halter die Disziplin, die es braucht, um mit einem Hund zu leben. Das sorge für Missverständnisse. „Hunde brauchen keine Schule. Ich bin ein Menschencoach.“

Lektion eins für Frank und Layla: entspannen. Um den quirligen Welpen zur Ruhe zu bringen, lässt sich Carola Schulze samt Hund und Besitzer im Gras nieder. Aber Layla hat andere Pläne. Mit einem Purzelbaum windet sie sich aus ihrem Geschirr und flitzt befreit von der Leine über das Gras. Hach, wie süß! Doch die Trainerin bleibt hart: Einfangen, hinlegen, nicht beachten. „Den Dackelblick können sie alle. Aber sie checken ganz genau, wer was zu sagen hat.“

Mit pink-gefleckter Hose, braunen Wanderschuhen und roter Brille in den wasserstoffblonden Haaren wirkt Carola Schulze nicht wie der Business-Typ. Ihr Weg zur Hundetrainerin begann jedoch einst im Büro. Vor 14 Jahren befand sich die ehemalige Verwaltungsangestellte in der Lage, in der heute ihre Kunden sind. Ihr damaliger Hund Tommy - ein 40-Kilogramm-Rüde - war aggressiv, der Chef im Haus. „Ich hing an ihm dran wie ein Fähnchen.“ Schulze verzweifelte.

Hundetrainerin Carola Schulze: Bei Martin Rütter in der Lehre

Als Sitz-und-Platz-Übungen im Hundesportverein ohne Effekt blieben, suchte sie Hilfe bei Martin Rütter - heute ein gefeierter Hundeexperte und TV-Star. „Mir hat total gefallen, wie er mit den Menschen umgegangen ist.“ Sie ging bei ihm in die Lehre. Noch heute ist sie Teil seines Trainernetzwerks. Die selbstständige Trainerin arbeitet vor allem in Köthen und Berlin. Von Martin Rütter habe sie die Sprache der Hunde gelernt, sagt Schulze.

Hündin Layla ist inzwischen zur Ruhe gekommen. Fast regungslos liegt der Welpe im Gras, um seine Nase summt eine Biene. Aber Layla hat kein Interesse. Ein wichtiges Bedürfnis der Tiere sei Sicherheit, erklärt Schulze. Wer für die sorge, sei auch der Chef. Im Alltag heißt das: Der Mensch sollte vor dem Hund fremdes Gelände betreten, Gäste im Haus zuerst begrüßen. Das signalisiere, dass er sich um potenzielle Bedrohungen kümmere, sagt Schulze. „Er muss sehen: Ich habe einen Plan, bin kompetent.“

Tut der Mensch das nicht, übernimmt der Hund. Notgedrungen. Stelle der sich etwa quer vor seinen Besitzer, sei das ein Signal von Dominanz: Hier darfst du nicht lang! „90 Prozent der Hunde fangen an, ihre Besitzer zu maßregeln.“ Aus Aufmüpfigkeit tun die Tiere das indes nicht, sagt Juliane Bräuer. Die Biologin forscht am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena.

Kommunikation zwischen Hund und Mensch

Ihr Thema: die Kommunikation zwischen Hund und Mensch. „Hunde sind motiviert, alles richtig zu machen“, sagt die Wissenschaftlerin. Doch beim Austausch mit dem Menschen komme es häufig zu Missverständnissen. „Wird ihr Verhalten an der falschen Stelle verstärkt, kann das einen negativen Einfluss haben.“

Hundeforscherin Juliane Bräuer aus Jena. (Foto: Max-Planck-Institut Jena)

Das Handeln der Vierbeiner werde von den Besitzern häufig „vermenschlicht“. Hat der Hund etwa das Sofa zerrissen, unterstellen Herrchen und Frauchen ihm häufig Schuldbewusstsein. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten das nicht nachweisen können, so Bräuer. „Der Hund reagiert nur auf die Körpersprache des Menschen.“

Ist die aggressiv, reagierten Hunde mitunter unterwürfig - jedoch ohne eine Verbindung zu anderen Ereignissen herzustellen. Gleiches gilt etwa für Eifersucht: Beugt sich das Frauchen zu einem anderen Hund, schiebt sich der eigene Vierbeiner manchmal dazwischen. Laut Bräuer aber nicht aus Eifersucht, sondern weil das Herunterbeugen für ihn ein Signal der Zuwendung ist. „Es gibt über Hunde viele Gerüchte“, sagt die Biologin.

Hunderziehung: Zeigen, wer der Chef ist

Hündin Layla hat es sich auf der Wiese bei Köthen inzwischen im Schatten ihres Besitzers gemütlich gemacht. Die Augen sind geschlossen. Gelegenheit für Besitzer Frank und Trainerin Schulze Alltagsprobleme zu analysieren: bellen am Gartenzaun, hochspringen am Frühstückstisch - die Klassiker. „Sie ist noch süß und klein. Aber du musst ihr das jetzt abgewöhnen“, sagt Schulze.

Also drückt sie dem Hund-Mensch-Gespann Hausaufgaben auf: Nervt das Tier am Tisch, wird es in die Box gesperrt. Kläfft es am Zaun, kommt es an die Leine. Zeigen, wer der Chef ist. Dafür muss der Besitzer allerdings auch nachschauen, was auf der anderen Seite des Zauns lauert. Zeigen, wer aufpasst. „Wenn du das beherzigst, hast du einen entspannten Hund.“

Laut Schulze fehlt es vielen Hundebesitzern an Kenntnis über die Signale, die ihre Tiere aussenden. Schwanzwedeln etwa könne verschiedene Bedeutungen haben: freudig, aufgeregt, angespannt. „Man muss immer den ganzen Körper betrachten.“ Und ein leichtes Anrempeln des Besitzers sei bereits ein fortgeschrittenes Signal der Aggression. Werde das missverstanden und gar mit Streicheleinheiten belohnt, sei der Stress vorprogrammiert, sagt Carola Schulze. „Hunde reden die ganze Zeit mit uns.“

Hundeblick ist einzigartig

Die Vierbeiner kommunizieren laut Biologin Juliane Bräuer so engagiert wie kaum ein anderes Tier mit dem Menschen. Vor 30.000 Jahren wurden die ersten Hunde domestiziert. „Das macht den Hund ziemlich einzigartig“, sagt Bräuer. Ein Beispiel: In einer Vergleichsstudie zwischen Hunden und von Menschen aufgezogenen Wölfen fanden Forscher der Universität Portsmouth in Großbritannien 2019 heraus, dass Hunde mit einem bestimmten Blick bei Menschen um Hilfe bitten.

Dazu zogen die Hunde eine Augenbraue hoch - der typische „Hundeblick“. Die Wölfe taten das nicht. „Das hat sich erst während der Domestikation entwickelt“, sagt Bräuer. Die Übungsstunde mit Hündin Layla in Köthen neigt sich dem Ende. Als Frank mit seinem Tier von der Wiese stapft, ist Layla wieder so aufmüpfig wie zuvor. Unbändig zieht sie ihr Herrchen an der Leine in Richtung Tor. Carola Schulze schmunzelt. „Wenn du mit ihr etwas machst, sei mit dem Herzen dabei. Das merkt der Hund“, sagt sie aufmunternd zu Besitzer Frank.

Jenseits des Zauns wartet schon Schulzes nächste Kundin. Ein Labradormischling zieht hier gerade seine zierliche Besitzerin an der Leine von einem weißen Geländewagen zur Wiese. Die Menschentrainerin wird wohl weitere Missverständnisse aufklären müssen. (mz)