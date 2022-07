Hunde und Kinder nutzen Kneippbecken als Planschbecken - Warum die Stadt kein Handlungsbedarf sieht

ÄRGERHunde und Kleinkinder nutzen das kürzlich eröffnete Kneippbecken in Aken. Das spiegelt sich deutlich in der Wasserqualität wieder. Es wirkt deutlich trüber.

Aken/MZ - Eine Abkühlung, kaltes Wasser - das ist bei den Temperaturen genau das Richtige. Mit den Füßen ins Wasser, besser gesagt im Storchengang, kann man im neuen Kneippbecken in Aken am „Russendamm“ gehen. Erst vor rund einem Monat wurde hier der neue Wasser- und Gesundheitspark eröffnet - und schon gibt es Ärger. Bedenken, die im Vorfeld von mehreren Seiten angebracht wurden, sind plötzlich Realität. In der Facebookgruppe „Aken unter sich“ wird über die Nutzung des Kneippbeckens heftig diskutiert.