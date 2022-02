Hotel in Pfaffendorf wird umgebaut: Was ist hier geplant?

Das Haus in der Nähe des Kreisverkehrs könnte bereits im Frühjahr öffnen. Der Investor hat viel vor. Auch ein neuer Name steht schon fest.

Das Hotel in Pfaffendorf wird derzeit umgebaut.

Pfaffendorf/MZ - Dass sich im Hotel in der Nähe des Pfaffendorfer Kreisverkehrs etwas tut, ist längst Gesprächsthema in der Gegend. Wer vorbeifährt, konnte schließlich hin und wieder Handwerker bei der Arbeit sehen. Aber was genau ist dort geplant? Die MZ fragte nach.