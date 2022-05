Himmelfahrt in Anhalt-Bitterfeld: Betrunken mit Rad und Auto unterwegs

Köthen/MZ - Für einen Mann aus Köthen war der Männertag bei Zeiten beendet gewesen. Polizeibeamte wurden auf dem 55-jährigen Radfahrer gegen 11.40 Uhr in der August-Bebel Straße aufmerksam. Im Zuge einer Verkehrskontrolle ergab ein Atemalkoholtest bei diesem einen Wert von über 1,9 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein Mann aus Bitterfeld hatte am Mittwochabend dagegen schon einen Wert von über drei Promille und hat dabei auch noch einen Unfall verursacht. Zunächst befuhren ein 71-jähriger Fahrer eines Pkw Renault und der 35-jährige Fahrer eines Mercedes am Mittwoch gegen 19.35 Uhr die Dürener Straße in Bitterfeld. An einer dortigen Lichtzeichenanlage musste der 71-Jährige bei Rot halten. Dies bemerkte der 35-Jährige zu spät und fuhr auf.

Durch die Kollision entstand ein Schaden in unbekannter Höhe. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 35-Jährigen einen Atemalkoholwert von über 3 Promille fest. Bei dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.