Die HG 85 Köthen wird 40. Aus diesem Anlass gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Ein Highlight ist das Spiel zweier Bundesliga-Teams mit zwei alten Bekannten. Was im August noch alles geplant ist.

In der Köthener Fricke-Sporthalle wird es zum HG-Jubiläum volle Ränge geben. Erst recht, wenn Anfang August die Bundesligisten aus Magdeburg und Hannover im Handball-Tempel der Bachstadt auflaufen.

KÖTHEN/MZ. - Die HG 85 Köthen hat eine richtig tolle Überraschung ins Osternest gepackt. Der Verein feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Seit Wochen weißt die HG 85 in den Social Media Kanälen darauf hin, dass aus diesem Anlass ein Festakt, ein großes Jubiläumsevent und spannende Turniere geplant sind. Eine Ausstellung zur Vereinsgeschichte wird vorbereitet. Zudem soll der zweite Band der Vereinschronik veröffentlicht werden. Ein echtes Jubiläumsjahr „voller Sport und Gemeinschaft“ – so wirbt der Verein auf seiner Homepage.