Die Babynamen aus dem Dezember in der Helios-Klinik in Köthen.

Köthen/MZ. - 3.240 Gramm wiegt es und misst 50 Zentimeter – das erste Kind des Jahres 2025 in der Köthener Helios-Klinik. Am 1. Januar um 3.37 Uhr kam das Baby im Kreißsaal zur Welt. Das teilte die Pressestelle der Klinik am Freitagnachmittag mit. Weil die Eltern des Neugeborenen keine weitere Publikation gewünscht hätten, würden Geschlecht und Name des Kindes nicht genannt, sagte Helios-Sprecherin Chava Völsch auf MZ-Nachfrage.

Das Team der Frauenklinik gratuliert den Eltern zur Geburt und wünscht dem Neujahrsbaby Gesundheit und Geborgenheit. „In diesem Zusammenhang danken wir allen werdenden Eltern für das Vertrauen, welches sie uns entgegenbringen“, wird Astrid Sonnabend, die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, zitiert. Dies sei Motivation für die Mitarbeiter im Kreißsaal und auf Station.

Im Jahr 2024 sind in der Helios-Klinik Köthen 343 Kinder zur Welt gekommen, 177 Jungen, 166 Mädchen. Beliebte Vornamen der Mädchen waren nach Informationen der Pressestelle Johanna, Elli und Luisa beziehungsweise Louisa. Die am meisten gewählten Vornamen für Jungen seien Matteo/Mateo/Matheo/Mattheo, gefolgt von Oskar und Liam.