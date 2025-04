Entscheidung des Landesverwaltungsamtes Haushaltssperre für Anhalt-Bitterfeld - Warum die Jugend und die Vereine die Leidtragenden sind

Haushaltssperren haben in der Regel die Konsequenz, dass an freiwilligen Leistungen gespart wird. Warum damit auch ein Teil des gesellschaftlichen Lebens in Anhalt-Bitterfeld zum Erliegen kommt.