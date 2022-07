Hausdurchsuchung bei Bürgermeister-Kandidat Sven Kleuckling

Am Donnerstag verbreitete sich in den sozialen Netzwerken die Nachricht, dass mehrere Polizisten die Akener Wohnung von Sven Kleuckling durchsucht haben sollen. Die Staatsanwaltschaft bestätigt ein Verfahren.

Aken/MZ - Einen Monat nach der Bürgermeisterwahl in Aken ist Kandidat Sven Kleuckling noch einmal in den Blickpunkt gerückt. Am Donnerstag verbreitete sich in den sozialen Netzwerken die Nachricht, dass mehrere Polizisten die Wohnung von Sven Kleuckling gestürmt haben sollen. Von rund 20 Beamten war die Rede. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau bestätigte am Freitag den Vorfall.