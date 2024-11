Über die Ortungsfunktionen haben Polizeibeamte und Mitarbeiter aus einem Ladengeschäft in Köthen am Mittwoch ein gestohlenes Handy wiedergefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Handy wird in Köthener Geschäft gestohlen: Inhaber ortet Mobiltelefon in einem Ford in Dornbock

Köthen/MZ. - Über die eingeschaltete Ortungsfunktionen haben Polizeibeamte und Mitarbeiter aus einem Ladengeschäft in Köthen am Mittwoch, 6. November, ein gestohlenes Handy wiedergefunden.

Unbekannte hatten das Mobiltelefon im Wert von etwa 160 Euro in den Nachmittagsstunden aus einem Ladengeschäft in der Schalaunischen Straße in Köthen entwendet. Als der Inhaber des Geschäfts gegen 18.30 Uhr den Diebstahl bemerkte, informierte er die Polizei. Über die Ortungsfunktion konnte der aktuelle Standort des Handys in Dornbock ermittelt werden. Sowohl die Beamten als auch der Geschädigte fuhren dorthin. Hier konnte das Handy in einem Ford gesichtet werden, der vor einem Wohngrundstück in der Straße „Am Dorfplatz“ abgestellt war.

Das Fahrzeug wurde geöffnet und das Mobiltelefon gesichert. Die Ermittlungen zum Täter wurden aufgenommen und dauern weiterhin an.