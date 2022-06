Handwerker- und Töpfermarkt am Schloss Köthen ist mit 40 Händlern zurück

Der Markt am Schloss hat am Wochenende einiges zu bieten.

Köthen/MZ - Der Handwerker- und Töpfermarkt am Schloss Köthen findet in diesem Jahr bereits zum 25. Mal statt. Handwerker wie zum Beispiel Korbmacher, Glasgestalter oder Schreiner zeigen am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Juni, jeweils ab 10 Uhr im äußeren Schlosshof ihre Exponate. Aber auch Floristen und Direktvermarkter dürfen ebenso wenig fehlen wie Anbieter von Filzwaren, Schmuck oder Drahtkunst.

Das Sortiment der Töpfer reicht von Gebrauchskeramik über Kunst- und Naturkeramik bis zu hin zu Steinzeug. Kinder- und Küchengeschirr können die Besucher ebenso erwerben wie Vasen und Pflanzgefäße oder Vogeltränken und Windspiele.

Weitere Open-Air-Veranstaltungen, die an beiden Tagen im Schloss Köthen stattfinden

Für das leibliche Wohl der Besucher ist beim Handwerker- und Töpfermarkt im Schloss Köthen natürlich gesorgt. Mehr als 40 Händler haben sich für den Köthener Handwerker- und Töpfermarkt angemeldet. Eine Bereicherung erfährt der Markt zudem durch weitere Open-Air-Veranstaltungen, die an beiden Tagen im Schloss Köthen stattfinden.

So lädt der Energieversorger EnviaM am 18. Juni ab 10 Uhr zum Energie-Erlebnistag in den Schlosspark ein und feiert mit Angeboten für Groß und Klein sein 20-jähriges Firmenjubiläum. Die im Schlosspark aufgebaute Bühne wird am Tag darauf, am Sonntag ab 12 Uhr, von der Musikschule „Johann Sebastian Bach“ genutzt, die bis zum Nachmittag in kurzen Konzerten ihre eigenen Ensembles bei freiem Eintritt vorstellt und ab 15.30 Uhr die Bigband Gröbzig zu Gast hat.