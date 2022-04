Hahnemannschule in Köthen: Küchenkraft erwischt Einbrecher auf frischer Tat

Die Küchenkraft der Hahnemannschule in Köthen erwischt einen Einbrecher. Schulleiterin Daniela Anton ist erleichtert, dass das Diebesgut nicht mitgenommen wird. Auf was es der Täter dabei abgesehen hatte.

Köthen/MZ - Eingeschlagene Scheiben, eine defekte Telefonanlage. So hatte sich Schulleiterin Daniela Anton den Start nach den Ferien nicht vorgestellt. In ihre Schule, die Basisförderschule „Dr. Samuel Hahnemann“ in Köthen, ist am Sonntag eingebrochen worden. Ein geregelter Schulstart konnte dennoch gewährleistet werden.