Köthen/MZ - Der Hackerangriff auf die Landkreisverwaltung von Anhalt-Bitterfeld am 6. Juli 2021 war kein Zufall. Die Angreifer sind bereits im Dezember 2020 durch eine Phishing-Mail in die IT-Systeme eingedrungen und haben so Administratorenrechte erlangt. Das erklärte Oliver Rumpf, der neue Fachbereichsleiter IT beim Landkreis, anlässlich des ersten Pressefrühstücks des Jahres, zu dem Landrat Andy Grabner (CDU) eingeladen hatte. Bislang war zumindest nach außen immer eine schadhafte Drucker-Schnittstelle als Ursache für den Angriff der Hacker kommuniziert worden.

