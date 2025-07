Bis Ende Juni haben die Mädchen immer am Mittwoch in der Görziger Halle trainiert.

Görzig/MZ. - Wer zeigt eine Brücke, wer macht einen Spagat? Wer kann für das Foto vielleicht einen Handstand besonders lange halten? Die Mädchen, die an diesem Vormittag in der Görziger Turnhalle zusammengekommen sind, lassen sich nicht lange bitten und zeigen, was sie können. Die Frage ist nur: Werden sie auch künftig noch gemeinsam in Görzig rhythmische Sportgymnastik und Bodenturnen trainieren können? Aktuell sieht es leider nicht so aus. Wann und ob das Training wieder starten kann, ist ungewiss.