Gussek stellt in Nordhorn Insolvenzantrag: 47 Mitarbeiter bei Fensterbauer in Elsnigk betroffen

Elsnigk/MZ. - Die Gussek-Gruppe, ein traditionsreicher Fertighausanbieter mit Sitz in Nordhorn (Niedersachsen), hat für die operativen Gesellschaften Insolvenzanträge gestellt. Darüber informierte der am 27. August vom Amtsgericht Nordhorn bestellte Insolvenzverwalter die MZ per E-Mail. Betroffen ist auch die Fensterbau Gussek GmbH & Co. KG in Elsnigk.