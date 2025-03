Die Kommunen im Altkreis Köthen haben die Bescheide zur neuen Grundsteuer an ihre Bürger verschickt. Viele von ihnen antworten mit Widerspruch. Welche Gründe angeführt werden.

Köthen/MZ. - Manch einer zahlt vielleicht etwas weniger als vorher und hat keinen Grund, sich zu beschweren. Für viele Bürger aber bedeutet die Grundsteuerreform, die ab diesem Jahr greift, dass sie deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. In den vergangenen Wochen haben die Kommunen im Altkreis Köthen die Bescheide an ihre Bürger verschickt – und manche Bürger antworten mit einem Widerspruch.