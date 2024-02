Die Stadt Köthen hat die Absperrung am ehemaligen Möbelkaufhaus in der Schalaunischen Straße in Köthen aus Sicherheitsgründen erweitert.

Köthen/MZ/sgr. - Die Absperrung am ehemaligen Möbelkaufhaus in der Schalaunischen Straße in Köthen wurde erweitert. Vor einigen Wochen schon brachen Teile der Deckenkonstruktion über der Treppe heraus. An dieser Stelle klafft seitdem ein Loch.