Die Märkte in Köthen bieten Batterien zu teils enormen Preisen an. Die Meinungen über Feuerwerke sind geteilt, Polizei meldet vier Vandalismus-Anzeigen.

Marktleiterin Birte Brüning präsentiert im „Edeka Stenschke“ am Wasserturm in Köthen eine gewaltige Batterie mit Feuerwerk.

Gröbzig/Köthen/MZ. - Die „World of Rockets“, die Raketenwelt, sie beginnt in Gröbzig mit 18 Exemplaren, „wuchtigen Bombenbuketts“ und „immer mit lautem Knall“, wie es auf der Verpackung heißt. Wer mit dem Set verschiedener Feuerwerkskörper eines deutschen Herstellers das Jahr 2024 begrüßen möchte, ist im „nah & gut Haffner“ an der Köthener Straße mit 24,99 Euro dabei.