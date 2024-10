Das Köthener Oktoberfest auf dem Marktplatz geht mittlerweile in die fünfte Runde. Welches Programm Besucher erwartet.

Große Zelte und volle Krüge: Oktoberfest in Köthen steht vor seiner fünften Auflage

Köthen/MZ. - Während in München bereits die Abbauarbeiten auf der Theresienwiese begonnen haben, werden in Köthen erst in zwei Wochen die Zelte aufgestellt, um das Oktoberfest zu feiern.