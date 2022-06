Große Aufregung und ein Happy End - 83-Jährige aus Pflegeheim in Köthen verschwunden

Köthen/MZ - Große Aufregung und ein Happy End gab es am Sonntag in Köthen: In den frühen Morgenstunden war eine 83-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims in der Köthener Wallstraße als vermisst gemeldet worden. Die ältere Dame war zu Fuß unterwegs - und unbekannten Aufenthalts.

Anhand einer detaillierten Personenbeschreibung konnte die Vermisste nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 11 Uhr wohlbehalten im Stadtgebiet von Köthen festgestellt und dem Pflegepersonal übergeben werden.