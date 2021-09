Großaufgebot der Feuerwehr: Traktor brennt auf offenem Feld bei Baasdorf

In Flammen stand ein Traktor zwischen Baasdorf und Reinsdorf.

Baasdorf/MZ - Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Dienstag gegen 8.30 Uhr aus, um einen komplett in Flammen stehenden Traktor auf einem Feld zwischen Baasdorf und Reinsdorf zu löschen. Neben der Feuerwehr Köthen waren auch die Kameraden aus Gröbzig, Görzig und Weißandt-Gölzau angerückt. „Wir kommen dort nur schlecht an Wasser heran, deshalb haben wir weitere Wehren mit wasserführenden Fahrzeugen zum Brandort angefordert“, sagte Einsatzleiter Yves Kluge.

Wie er weiter informierte, habe die Nachbereitung des zweistündigen Einsatzes länger gedauert, als die Löscharbeiten vor Ort selbst. „Der Regen der letzten Tage hatte die Feldwege, über die wir fahren mussten, in totale Schlammwege verwandelt. Wir mussten danach sowohl die Fahrzeuge als auch uns selbst erst einmal einer gründlichen Reinigung unterziehen“, so Kluge.