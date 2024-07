Seinen 103. Geburtstag hat Georg Schulz am vergangenen Freitag im Seniorenpflegeheim „Am Wasserturm“ in Köthen gefeiert. Was ihm wichtig ist.

Köthen/MZ. - Als sich die Sonne wieder hinter den Wolkenbergen versteckt, fängt Georg Schulz ein bisschen an zu frösteln. „Ich würde gern meine Jacke wieder anziehen“, sagt der alte Herr, der an diesem Freitag im Mittelpunkt steht. Er wird 103 und fühlt sich an der hübsch gedeckten Kaffeetafel mit seinem Blouson gleich viel wohler. Und dann steht auch noch eine Geburtstagstorte vor ihm: „Ja, die hatte ich mir gewünscht.“

Seit November 2016 lebt der Jubilar in einer Zweiraumwohnung im Seniorenpflegeheim „Am Wasserturm“ in Köthen. Bis heute erledigt er viele Dinge nahezu eigenständig. Er geht zum Beispiel fast täglich in den Supermarkt nebenan, um einzukaufen. Allerdings mit Unterstützung einer Betreuungskraft, wie er berichtet. Ihm sind diese kleinen Wege wichtig: „Ich muss doch auch mal an die frische Luft“.

Geboren ist Georg Schulz in Schwedt/Oder. Er arbeitet früher in der kleinen Landwirtschaft seiner Eltern. Nach Köthen kommt er durch Zufall, wie er bei einer Tasse Früchtetee an seiner Geburtstagstafel verrät: Seine zweite Frau stammte hier her.

Auch wenn der alte Herr inzwischen schlecht sehen kann, käme er allein in seiner Wohnung noch gut zurecht, versichert er. Gegen halb sieben steht er auf, macht sich Frühstück, bringt alles in Ordnung. Ins Bett geht er meistens zwischen halb und um zehn Uhr abends. Und Mittagsschlaf mache er nur, „wenn ich auch müde bin“.

Er freut sich, dass Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim zum Gratulieren vorbeikommt und einen Strauß bunter Blumen vorbeibringt. Landrat Andy Grabner liegt mit seiner roten Präsentbox rein zufällig absolut richtig: „Rot kann ich noch am besten erkennen“, gesteht der 103-Jährige und genießt das Auspacken sichtlich.

Iris Böhm, eine Mitarbeiterin im Seniorenpflegezentrum von Konstanze Eisenhuth, hilft ihm dabei. Was denn in der roten Box drin sei, will Georg Schulz gern wissen. Ein Brotaufstrich aus Brombeeren, Pralinen, ein Päckchen Kaffee und ein Fläschchen Sekt mit Glückskäfer. „Na, Hauptsache, der krabbelt später nicht im Bauch“, hofft der alte Herr an seinem Geburtstag.