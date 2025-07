Generationswechsel im Unterricht: Wie junge Lehrer am Ludwigsgymnasium in Köthen aufgenommen werden

Hendrik Ächtner ist heute Referendar und war früher Schüler am Ludwigsgymnasium in Köthen.

Köthen/MZ. - Hendrik Ächtner lehnt entspannt an einer Wand im sonnendurchfluteten Lichthof des Schulgebäudes und lächelt zufrieden. Seine Gelassenheit erklärt sich, wenn man zwei Dinge über ihn weiß: Erstens hat der 24-Jährige – wie alle Pädagogen im Land – gerade Sommerferien und zweitens schließt er daran eine mehrmonatige Auszeit an. Das heißt: Er wird nicht am 11. August wieder in den Unterricht einsteigen, sondern erst im Januar 2026.