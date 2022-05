Generalprobe für's Zeltlager: Akener Grundschule bereiten sich auf ihre Abschlussfahrt vor

Kühren/MZ - Einmal quer durch Sachsen-Anhalt mit dem Rad soll es Mitte Juni für die Viertklässler der Grundschule „Werner Nolopp“ in Aken gehen. Den Weg nach Magdeburg, Barby und Breitenhagen wollen sie wagen. Und damit auf der großen Fahrradtour am Ende auch wirklich nichts schiefläuft, haben die Schüler am vergangenen Donnerstag einen Testlauf gestartet. Mit dem Fahrrad ging es einmal von Aken ins benachbarte Kühren - für die Generalprobe genügt die Kurzstrecke.

„Es hat alles gut geklappt“, erklärt Klassenlehrerin Lieselott Rose bei der Ankunft in Kühren. Aber es gibt auch noch einiges zu optimieren, wie sie bei der ersten Radtour feststellen musste. „Ein Mädchen wäre fast mit den Schnürsenkeln in den Pedalen hängengeblieben. Bei einem anderen hing die Schlaghose fast in der Fahrradkette“, schmunzelt die Lehrerin. Schnell war allen dadurch wohl klar: Auf die richtige Kleidung kommt es an.

5 Tage Camping in der Natur - das wurde vorher geübt

Angekommen mit dem Rad in Kühren wurden dann die Zelte aufgeschlagen. Denn ihre Abschlussfahrt verbringen die Viertklässler nicht in irgendeiner Jugendherberge, sondern sie kommen fünf Tage in den Genuss der Natur. Und die Kinder freuen sich schon riesig auf das Erlebnis. „Das wird richtig cool. Ich bin das erste Mal zelten“, freut sich Schülerin Lara auf die große Radtour. „Und es ist ja unsere letzte gemeinsame Zeit zusammen“, sagt sie mit trauriger Miene. Denn danach geht es für die Grundschüler auf weiterführende Schulen und da trennen sich oftmals die Wege und es heißt Abschied nehmen von den Freunden.

Auf dem Dorfplatz in Kühren werden die Zelte schon einmal probeweise aufgeschlagen. Die Schüler und deren Eltern packen fleißig mit an. (Foto: Ute Nicklisch)

Bis dahin ist aber noch ein wenig Zeit. Nun wird erst einmal die große Abschlussfahrt vorbereitet. Nach und nach stehen die Zelte, mit tatkräftiger Unterstützung zahlreicher Eltern, auf dem Dorfplatz in Kühren. Und beim Aufbau bemerkt Lieselott Rose den nächsten Mangel, der bis zur großen Tour behoben werden muss. „Die Heringe sind teilweise stark verbogen worden, weil wir sie durch die Trockenheit kaum in die Erde bekommen haben“, berichtet sie. Nachschub muss her. 19 Kinder plus Lehrerin sind es, die sich auf große Tour machen wollen. Auch Eltern werden mitfahren. „Einige Väter begleiten uns. Das ist ganz gut, falls es mal ein technisches Problem mit den Fahrrädern gibt“, sagt Rose.

Mit der Generalprobe zeigen sich aber alle zufrieden. Die Kinder sind einfach nur aufgeregt, wuseln durch die Gegend. Die erste Nacht im Zelt steht an. Bei Knüppelkuchen und Lagerfeuer wurden am Abend sicher die ein oder anderen Schauergeschichten rausgeholt.

Unterricht wurde ins Freie verlagert

Der Unterricht am Freitag fiel für die Schüler keineswegs aus. Im Gegenteil. Er wurde einfach ins Freie verlagert. „Die zentralen Klassenarbeiten stehen an. Da können wir auch bei so einem schönen Erlebnis den Unterricht nicht einfach ausfallen lassen“, weiß die Grundschullehrerin. Aber so macht Unterricht wohl gleich noch mehr Spaß. Mathe, Deutsch und Sachkundeunterricht fanden kurzer Hand zwischen den aufgebauten Zelten statt. Am Ende gab es noch ein englisches Lied. Die Vorbereitungen für die Fahrradtour am 13. Juni sind damit erledigt. Fahren, packen und zelten hat funktioniert. „Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen“, sagt Rose.