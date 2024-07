Nach einem Unfall mit Fahrerflucht hat die Polizei dem 94-jähriger Verursacher die Fahrerlaubnis entzogen - wegen „augenscheinlich vorliegender geistiger und körperlicher Mängel“, so die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonntag in einer Pressemitteilung.

Zu dem Unfall war es am Sonnabend, 13. Juli, gegen 11.30 Uhr in Drosa gekommen. Der 94-Jährige hatte mit seinem VW die Drosaer Lindenstraße in Richtung Dornbocker Straße befahren. Der 39-jährige Fahrer eines Mercedes-Transporters war auf der Wulfener Straße in Richtung Dornbocker Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich hielt der 39-Jährige verkehrsbedingt an. Der 94-Jährige wollte dann nach rechts auf die Wulfener Straße abbiegen. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Transporter des 39-Jährigen - und fuhr danach einfach davon. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.

Der 94-Jährige wurde von der Polizei zeitnah nach dem Verkehrsunfall in Wulfen angetroffen. Der Fahrzeugführer wurde belehrt und befragt. Im Anschluss wurde seine Fahrerlaubnis einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.