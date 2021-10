Gefahrenstelle in Köthen - Unbekannte werfen Baustellenabsperrung über Grundstückszaun

Köthen/MZ - - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Teile der Beschilderung einer sich in der Philipp-Semmelweis-Straße in Köthen befindlichen Baustelle entfernt und so eine echte Gefahrenstelle geschaffen. Darüber informierten Anwohner die Polizei Sonntagnacht. Das Absperrmaterial soll über den Zaun eines angrenzenden Grundstücks geworfen worden sein.

„Vor Ort bestätigte sich die Sachlage. Die Baustelle erwies sich nun als Gefahrenquelle für Fußgänger und Fahrzeuge jeglicher Art. Es ist nur einem glücklichen Umstand zu verdanken, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Noch in der Nacht wurde der ordnungsgemäße Zustand wiederhergestellt“, heißt es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 03496/42 60 oder per E-Mail: efst.prev-abi@polizei.sachsen-anhalt.de zu melden.