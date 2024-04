Frankfurt/Chemnitz - Zum Abschluss der internationalen Leitmesse Techtextil haben Hersteller aus Sachsen und Thüringen ein positives Fazit gezogen. Die Messe sei von Experten aus dem In- und Ausland sehr gut besucht gewesen, resümierte Jenz Otto, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Nord-Ostdeutschen Textil- und Bekleidungsindustrie (vti), am Freitag.

Von einem Erfolg sprach der Geschäftsführer der Firma Vowalon Beschichtungen aus Treuen im Vogtland, Gregor Götz: „Wenn wir uns am Stand mit Kunden und Lieferanten treffen, entstehen in dieser Atmosphäre mitunter neue Produktideen. Vowalon hat auf der Messe sein Verfahren zur Beschichtung von Textilien per Flammkaschierung demonstriert.

Insgesamt haben sich laut vti 34 Mitgliedsunternehmen aus Sachsen und Thüringen in dieser Woche auf der Fachmesse in Frankfurt am Main präsentiert. Dazu gehörte die Firma Alterfil aus Oederan, die leitfähige Stick- und Nähfäden vorgestellt hat. Sie kämen etwa bei der Herstellung elektrisch beheizbarer Kleidung zum Einsatz, hieß es. Das in Dresden ansässige Smart Textiles Hub und die Strickerei Born aus Dingelstädt in Nordthüringen zeigten den Angaben zufolge Sitze für öffentliche Verkehrsmittel und Autos, die komplett auf Strickmaschinen hergestellt und später unkompliziert recycelt werden könnten.

Die Fachmesse Techtextil versteht sich als internationale Leitmesse für technische Textilien und Vliesstoffe. Vertreten waren nach Messeangaben mehr als 1300 Aussteller aus 51 Ländern. Ein Innovationspreis ging an das Unternehmen Norafin aus Mildenau im Erzgebirge für ein neues Verfahren zur Herstellung von Vliesstoff; Forscher der TU Dresden erhielten Preise für ein digitales Mess- und Auswertungsverfahren für die Bekleidungstechnik sowie für ein Verfahren zur Fertigung von Betonteilen unter Verwendung von Carbon.

Technische Textilien sind das Rückgrat der ostdeutschen Textilindustrie. In diesem Bereich erwirtschaftet die Branche mehr als die Hälfte ihres Umsatzes.