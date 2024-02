„Bördegarten“ baut in Köthen: Bis zu 150 Menschen sollen in den neuen Häusern auf dem ehemaligen Gelände des Finanzamtes wohnen können. Was die Häuser bieten und welche Vorteile sie bringen sollen.

Köthen/MZ. - Am Holländer Weg in Köthen entstehen in diesen Tagen neue Gebäude: Auf dem Gelände des ehemaligen Finanzamtes baut „Bördegarten“, eine Tochterfirma der Wimex Gruppe, gerade neue Unterkünfte für ihre Saisonarbeiter. Das teilt das Unternehmen in einer Presseinformation mit. „Bördegarten“ investiere insgesamt etwa fünf Millionen Euro, heißt es darin.